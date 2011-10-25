Технополіс «П'ятихатки» внесуть до проекту «Місто майбутнього»

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Технополіс «П`ятихатки» включать в національний проект «Місто майбутнього».

Про це повідомив на прес-конференції заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

«27 жовтня відбудеться чергове засідання Комітету з економічних реформ під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у ході якого проект створення на території Харківської області технополісу «П`ятихатки» буде включено в національний проект «Місто майбутнього», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він зазначив, що на сьогодні для реалізації проекту створено три робочі групи. Також триває підготовка окремого закону або постанови Кабінету міністрів щодо технополісу «П`ятихатки».

«Ми розраховуємо, що високотехнологічні компанії, які увійдуть до складу технополісу і будуть там працювати, отримають конкретні податкові, митні та інші пільги і преференції. Такі пільги та преференції дозволять високотехнологічному бізнесу гідно конкурувати з аналогічними проектами, які є сьогодні на території СНД», - наголосив Ю.САПРОНОВ.