«Металіст» зіграє товариський матч з російським «Ростовом»

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Харківський «Металіст» зіграє товариський матч з російським клубом «Ростов».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», гра відбудеться 12 листопада в Ростові-на-Дону.

Зустріч проводиться у зв’язку з невеликою перервою у національній першості, яка викликана грою збірної України.

Початок матчу «Металіст» - «Ростов» о 15.00 за місцевим (о 13.00 за київським) часом.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня ц.р. харківський клуб проводив товариську зустріч з московсьим ЦСКА і виграв з рахунком 2:0.