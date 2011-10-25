«Металіст» зіграє товариський матч з російським «Ростовом»
13:27, 25 жовтня 2011Харьків
4 0
Гра відбудеться в Ростові-на-Дону
Харків. 25 жовтня. УНІАН. Харківський «Металіст» зіграє товариський матч з російським клубом «Ростов».
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», гра відбудеться 12 листопада в Ростові-на-Дону.
Зустріч проводиться у зв’язку з невеликою перервою у національній першості, яка викликана грою збірної України.
Початок матчу «Металіст» - «Ростов» о 15.00 за місцевим (о 13.00 за київським) часом.
Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня ц.р. харківський клуб проводив товариську зустріч з московсьим ЦСКА і виграв з рахунком 2:0.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter