У Харкові обговорили перспективи ЄР «Слобожанщина»

Відбувся круглий стіл

Харків. 26 жовтня. УНІАН. В Головному управлінні зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин обласної держадміністрації відбувся круглий стіл «Єврорегіон «Слобожанщина». Нові можливості розвитку транскордонного співробітництва». Захід організовано спільно з Харківським регіональним філіалом Європейської Бізнес Асоціації та виконавчим комітетом Ради керівників прикордонних областей Республіки Білорусь, Російської Федерації та України, повідомляє сайт ХОДА. В круглому столі взяли участь начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин ХОДА Анатолій ПЕДЕШКО, керівники провідних компаній Харківської області, експерти з питань транскордонного співробітництва. Розглянуто питання діяльності Єврорегіону «Слобожанщина», розвитку транскордонного співробітництва Харківської області, пріоритетні проекти в рамках Єврорегіону «Слобожанщина».

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