Зеленський пригрозив РФ через її наміри влаштовувати блекаути в Україні

Президент України Володимир Зеленський пригрозив Росії через її наміри влаштовувати блекаути в Україні. Про це він сказав у зверненні до учасників "Ялтинської європейської стратегії - 2026".
"Україна навчилась знаходити можливості відповідати гідно на російські удари. Я не порівнюю з тими гуманітарними катастрофами, що вони сьогодні роблять. Україна такого не робить. Але тим не менш Україна спроможна відповісти Росії на будь-яку їхню операцію. Росія знає, що якщо вони будуть бити - а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі, - Росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно", - заявив він.
За його словами, є альтернатива, яку Україна завжди підтримувала.
"Це переговори. Переговорний процес повинен стосуватися закінчення війни. І якщо Росія не хоче закінчувати, то треба знаходити партнерам до неї підхід. Якщо складно знайти, то сьогодні принаймні треба рухатись крок за кроком. Розблокувати Чорне море і знайти можливість енергетичного перемир'я, коли захищена енергетика обох країн", - пояснив Зеленський.
Він переконаний, що необхідно продовжувати трек обміну військовополоненими й повернення наших цивільних людей, журналістів, інших громадян, які були захоплені, кинуті за ґрати в Російській Федерації, і також повернення наших українських дітей.
Підготовка до блекаутів
Раніше ЗМІ повідомляли, що у столиці України готують місця для тимчасового переселення людей у випадку, якщо взимку будуть тривалі блекаути.
Зазначалось, що до такого списку потрапили понад 200 тисяч мешканців української столиці, але згоду на подібне переміщення дали лише дві тисячі осіб.