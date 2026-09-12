'Укрзалізниця' призначила додатковий швидкісний поїзд: як він курсуватиме

На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.

"Укрзалізниця", чиї потяги нещодавно масово затривувались через російські атаки, анонсувала призначення додаткового швидкісного поїзду Інтерсіті 755/756 маршрутом Київ-Луцьк. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що він курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, і дозволить пасажирам вирушити в подорож з Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні.

"Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00. У зворотному напрямку старт з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41. На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному", - додали там.

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Раніше повідомлялось, що вартість квитків "Укрзалізниці" залежить від низки коефіцієнтів. Ціна може змінюватися залежно від того, коли саме пасажир купує квиток, наскільки заповнений вагон, а також на який період припадає поїздка.

Зазначалоя, що для вагонів СВ та 1 класу поїздів "Інтерсіті" передбачений окремий коефіцієнт залежно від того, наскільки заздалегідь пасажир купує квиток. У разі придбання квитка за 20 діб до відправлення застосовується базовий коефіцієнт 1. Якщо купувати квиток пізніше, він зростає.

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