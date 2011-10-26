Стартував турнір з футболу «Кубок Слобожанщини 2011»

Харків. 26 жовтня. УНІАН. У Харкові розпочався Перший міжнародний турнір з футболу «Кубок Слобожанщини 2011» серед юнаків 2000 року народження.

Змагання, які відкрив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, проходитимуть на футбольних полях дитячо-юнацької футбольної академії «Металіст», повідомляє сайт ОДА.

Виступаючи перед юними спортсменами, губернатор побажав їм здоров`я, вагомих перемог і цікавого турніру. «Будемо вболівати, звичайно ж, за «Металіст», але бажаємо удачі всім і будемо раді успіхам будь-якої команди. Нехай переможе найсильніший», - сказав він.

Перший міжнародний турнір «Кубок Слобожанщини 2011» проводиться під патронатом голови облдержадміністрації М.ДОБКІНА. У змаганнях буруть участь 3 команди з Росії: «Арсенал» (Тула), «Авангард» (Курськ), «ДЮСШ-6» (Білгород) та 5 команд з України: «Динамо» (Київ), «Олімпік» (Донецьк), ФК «Севастополь», ФК «Юніор» (Івано-Франківськ) та «Металіст» (Харків).

