Комуністи вийшли на майдани

Харків. 7 листопада. УНІАН. У Харкові комуністи відзначили 94-у річницю Жовтневої революції урочистою ходою вулицею Сумською.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 10.00 переважно похилого віку прихильники Комуністичної партії України, Прогресивно-соціалістичної партії України, громадських організацій «Всеукраїнська спілка робітників», «Трудова Харківщина» зібралися біля пам’ятника Леніну на площі Свободи.

Близько 11.00 активісти поклали квіти до пам’ятника Леніну та, вишикувавшись у колону, вулицею Сумською рушили до площі Конституції. При цьому працівники ДАІ перекрили вулицю по маршруту руху ходи.

Прихильники лівих політичних сил тримають стяги Радянського Союзу, Української Радянської Соціалістичної Республіки, прапори Комуністичної та інших пвртій і громадських організацій, а також транспаранти з написами «Трудящимся – достойную жизнь», «Нет рабовладельческому КЗОТу», «Пенсионная реформа Тигипко – удавка на шее трудящихся», «Украинская футбольная шиза2012 обойдется в 300 млрд. грн. За эти деньги можно было бы спасти 10-20 млн. жизней», «Не допустим закрытия предприятий», «Социальную защиту – нуждающимся», а також плакати із зображеннями В.Леніна.

За даними міліції, у ході беруть участь близько 500 осіб, натомість за даними першого секретаря Харківського облкому КПУ Алли АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ, в акції беруть участь близько однієї тисячі активістів.

На площі Конституції прихильники комуністів проведуть мітинг, на якому виступлять А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА, депутати-комуністи у Верховній раді України, міській та обласній радах, представники громадських організацій.

У той же час на площі Свободи залишилися близько 70 активістів ПСПУ та «Трудової Харківщини», які пікетують Харківську облдержадміністрацію з вимогами «не допустити продажу землі, не приймати Житловий, Трудовий кодекси і переглянути Пенсійну реформу».

