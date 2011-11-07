Завод ім. Малишева очолив Микола Бєлов

12:14, 07 листопада 2011
Харьків
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Новий директор приступив до роботи

Харків. 7 листопада. УНІАН. Призначено нового керівника ДП «Завод ім. Малишева» - провідного підприємства з виробництва бронетехніки в Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації підприємства, новим виконуючим обов`язки генерального директора заводу призначений Микола БЄЛОВ. Він замінив на цій посаді Валерія ПРЕДКА, який пропрацював керівником оборонного підприємства кілька місяців.

ОПЛОТ Фйдекс-2011 фото Андрія КРАВЧЕНКА

М. БЄЛОВ раніше працював на заводі ім. Малишева, зокрема обіймав посаду заступника генерального директора з питань зовнішньо-економічної діяльності.

БТР-4 фото Андрій КРАВЧЕНКО IDEX-2011

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

На знімках: продукція заводу ім. Малишева - танк «Оплот» і БТР-4.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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