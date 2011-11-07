Завод ім. Малишева очолив Микола Бєлов

Харків. 7 листопада. УНІАН. Призначено нового керівника ДП «Завод ім. Малишева» - провідного підприємства з виробництва бронетехніки в Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації підприємства, новим виконуючим обов`язки генерального директора заводу призначений Микола БЄЛОВ. Він замінив на цій посаді Валерія ПРЕДКА, який пропрацював керівником оборонного підприємства кілька місяців.

М. БЄЛОВ раніше працював на заводі ім. Малишева, зокрема обіймав посаду заступника генерального директора з питань зовнішньо-економічної діяльності.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

На знімках: продукція заводу ім. Малишева - танк «Оплот» і БТР-4.