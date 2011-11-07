Харківський «Олімп» – 7-разовий чемпіон України з регбі

Харків. 7 листопада. УНІАН. Харківський клуб «Олімп» усьоме виборов звання чемпіона України з регбі.

Як повідомили кореспоенденту УНІАН у прес-службі РК «Олімп», другий матч фінальної серії чемпіонату України, в якому «Олімп» приймав одеську команду «Кредо-63», відбувся вчора на стадіоні «Динамо».

Матч вийшов дуже напруженим, але підопічні Валерія КОЧАНОВА і Сергія НЕДБАЙЛА взяли вольову перемогу з рахунком 24:3. Харків`яни в черговий раз підтвердили статус кращої регбійной команди країни, ставши 7-разовими чемпіонами.

Клуб «Олімп» фінансує бізнесмен Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ – президент групи DCH і ФК «Металіст», генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012.