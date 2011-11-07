За 5 років у Харківській області відремонтують всі дороги – Добкін.

Харків. 7 листопада. УНІАН. За п’ять років у Харківській області будуть відремонтовані усі дороги.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив губернатор Михайло ДОБКІН.

«Ми ухвалили для себе безальтернативне рішення протягом п`яти років якісно відновити дороги в нашому регіоні. Тим більше, що такий позитивний приклад вже був у Харкові. Ми знаємо як робити дороги, фахівці для цього є, необхідне обладнання та підприємства, які виготовляють всі необхідні матеріали для будівництва доріг, також є», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, в цілому Харківським регіоном цього року вже освоєно понад 90% коштів, виділених з держбюджету. Це вище середнього по Україні. М.ДОБКІН також не виключає можливості, що Харківщина може освоїти кошти, які не встигли освоїти інші регіони.

«Ті регіони, - зазначив губернатор, - які не змогли з тих чи інших причин освоїти державні кошти на ремонт доріг, замість того, щоб повернути їх до бюджету, дадуть можливість в Харківському регіоні зробити ще ті дороги, які планувалося робити вже на наступний рік».