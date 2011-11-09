Жінку, яка живцем закопала немовля, засудили на 8 років

Харків. 9 листопада. УНІАН. На Харківщині до восьми років позбавлення волі засуджено жінку, яка живцем поховала свого новонародженого сина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, до такого ж терміну позбавлення волі також засуджена її сестра, яка допомагала ховати дитину.

За даними міліції, у вересні 2008 року, після пологів, жінка, щоб позбавитися небажаної дитини, загорнула новонародженого в дублянку та поліетиленовий пакет і разом із сестрою засипала землею на подвір’ї власного будинку. Злочин допомогли виявити співробітники патронажної служби, які наглядали за вагітною жінкою.

Під час судового слідства жінки визнали себе повністю винними. Суд, враховуючи всі обставини, призначив їм покарання у вигляді 8 років позбавлення волі кожній. Суди вищих інстанцій вирок залишили в силі.