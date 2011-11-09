Завтра Катеринчук проведе прес-конференцію в Харкові

Тема: соціальні гарантії

Харків. 9 листопада. УНІАН. Народний депутат України, лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК у четвер, 10 листопада, проведе у Харкові прес-конференцію на тему: «Про наміри чинної влади скасувати соціальні гарантії громадянам України». Зустріч політика з представниками ЗМІ відбудеться в інформаційному агентстві Status quo за адресою: вулиця Артема, 46, 4-й поверх. Початок прес-конференції о 12.00. Довідки за телефоном 050 406-02-57.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter