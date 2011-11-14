Керівник філії банку незаконно видав з банківського рахунку 680 тис. євро

Харків. 14 листопада. УНІАН. У Харківській області керівник філії одного з банків незаконно видав з банківського рахунку 680 тис. євро.

Як повідомляє сайт МВС України, встановлено, що фінансову операцію керівник філії здійснив без відома клієнта згаданої банківської установи.

Слідчим управлінням ГУ МВС в Харківській області порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.