Штормове попередження не знято
21:14, 01 серпня 2007Харьків
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Харків. 1 серпня. УНІАН. Штормове попередження по Харківській області залишається в силі.
Як повідомляє обласний метеоцентр, після 21.00 посилиться вітер до 20 м/сек, можливі дощі, грози, місцями град.
Температура внлчі – 14-16 град., удень, 2 серпня – 24-26.
У п`ятницю очікуються дощі з грозами і більш прохолодна погода. Вночі – 11-16 град., удень – 18-23.
У суботу синоптики прогнорзують прояснення. Температура підвищиться до 26 град.
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