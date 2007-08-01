Штормове попередження не знято

21:14, 01 серпня 2007
Харьків
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Харків. 1 серпня. УНІАН.  Штормове попередження по Харківській області залишається в силі.

Як повідомляє обласний метеоцентр, після 21.00 посилиться вітер до 20 м/сек, можливі дощі, грози, місцями град.

Температура внлчі – 14-16 град., удень, 2 серпня – 24-26.

У п`ятницю очікуються дощі з грозами і більш прохолодна погода. Вночі – 11-16 град., удень – 18-23.

У суботу синоптики прогнорзують прояснення. Температура підвищиться до 26 град. 

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