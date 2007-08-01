Штормове попередження не знято

Харків. 1 серпня. УНІАН. Штормове попередження по Харківській області залишається в силі. Як повідомляє обласний метеоцентр, після 21.00 посилиться вітер до 20 м/сек, можливі дощі, грози, місцями град. Температура внлчі – 14-16 град., удень, 2 серпня – 24-26. У п`ятницю очікуються дощі з грозами і більш прохолодна погода. Вночі – 11-16 град., удень – 18-23. У суботу синоптики прогнорзують прояснення. Температура підвищиться до 26 град.

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