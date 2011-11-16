Результати стикових матчів Євро-2012

Визначилися ще 4 збірні

Харків. 16 листопада. УНІАН. Триває другийтурстиковихматчів міжкомандами, що посіли другі місцявгруповомураунді, за вихід у фіналЄвро-2012. Хорватія- Туреччина0:0(першийтур3:0)

Чорногорія-Чехія0:1 (0:2)

Ірландія- Естонія1:1 (4:0)

Португалія- Боснія іГерцеговина6:2 (0:0) Запідсумками двохзустрічейу фінальнучастину Євро-2012 пройшлиХорватія,Чехія,Ірландія, Португалія. Раніше -разомз країнами-господарками УкраїнаіПольщеюта чиннимчемпіономІспанією- дофіналупройшлипереможцігруповогораунду:Німеччина,Росія,Італія,Франція,Нідерланди,Греція,Англія,Данія ікраща зкоманд, що посіли друге місце -Швеція.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter