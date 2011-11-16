Результати стикових матчів Євро-2012
08:33, 16 листопада 2011Харьків
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Визначилися ще 4 збірні
Харків. 16 листопада. УНІАН. Триває другийтурстиковихматчів міжкомандами, що посіли другі місцявгруповомураунді, за вихід у фіналЄвро-2012.
Хорватія- Туреччина0:0(першийтур3:0)
Чорногорія-Чехія0:1 (0:2)
Ірландія- Естонія1:1 (4:0)
Португалія- Боснія іГерцеговина6:2 (0:0)
Запідсумками двохзустрічейу фінальнучастину Євро-2012 пройшлиХорватія,Чехія,Ірландія, Португалія.
Раніше -разомз країнами-господарками УкраїнаіПольщеюта чиннимчемпіономІспанією- дофіналупройшлипереможцігруповогораунду:Німеччина,Росія,Італія,Франція,Нідерланди,Греція,Англія,Данія ікраща зкоманд, що посіли друге місце -Швеція.
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