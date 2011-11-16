П’яний водій іномарки протаранив маршрутний автобус

Харків. 16 листопада. УНІАН. У Харкові в дорожньо-транспортну пригоду потрапив маршрутний автобус.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському відділі ДАІ, зіткнення автомобіля «Volkswagen» та маршрутного автобуса «Богдан» сталося 15 листопада близько 11.30 на розі вулиці Жовтневої революції та Рибасовської.

Водій автомобіля «Volkswagen», не виконавши вимогу дорожнього знаку «Поступися дорогою», допустив зіткнення з автобусом. У ДАІ повідомили, що водій іномарки, чоловік 1986 року народження, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його із закритою черепно-мозковою травмою, рваною раною обличчя, забиттями госпіталізовано до лікарні.

В автобусі, який обслуговував маршрут № 279, на момент ДТП пасажирів не було. Водій, чоловік 1973 року народження, не постраждав.