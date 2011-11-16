Нові рейси між Харковом і Москвою

Харків. 16 листопада. УНІАН. Із 2-го грудня 2011 р. збільшиться число регулярних авіарейсів з Харкова до Москви (РФ).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, активізація перельотів по напрямку «Москва-Харків-Москва» відбудеться за рахунок нових рейсів, здійснюваних компанією «Трансаеро».

Рейси авіаперевізника виконуватимуться на літаках типу Boeing 737-500 з компоновкою бізнес і економ клас тричі на тиждень згідно з таким розкладом:

Харків – Москва (ресйс UN 246): понеділок, п`ятниця (виліт 06.35, приліт 09.45)

Харків – Москва (ресйс UN 246): середа (виліт 11.10, приліт 14.20)

Москва – Харків (рейс UN 245): понеділок, п`ятниця (виліт 06.20, приліт 05.35)

Москва – Харків (рейс UN 245): середа (виліт 11.00, приліт 10.20)

(за місцевим часом).

У російській столиці повітряні судна прибуватимуть до порту «Домодєдово». Час у дорозі кожного перельоту становитиме трохи більше 1 години. Для компанії «Трансаеро» поява новий рейсів проходить у рамках розширення маршрутної мережі при реалізації зимової програми польотів на 2011-2012 рр.

«Московський напрямок завжди має попит. До недавна він був представлений лише однією авіакомпанією з пунктом прибуття «аеропорт «Внукове». Тепер наші пасажири мають можливість вибирати: перевізника, умови перельоту, аеропорт прибуття до столиці Росії. Чим більше можливостей у наших пасажирів, тим краще для нас», - зазначив Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО).

Як відомо, МА «Харків» входить до числа українських авіаоб`єктів Євро-2012 і наступного року прийме футбольних уболівальників, які приїдуть з різних країн підтримати учасників турніру. Реконструкція об`єкту здійснюється у форматі приватно-державного партнерства: реконструкція аеродромного комплексу - за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України в обсязі $191,3 млн.; будівництво 2 нових терміналів, реставрація історичної будівлі аеровокзалу, впорядкування прилеглої території - за рахунок приватних інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в обсязі $107,2 млн.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Група DCH - одна з найбільших і таких, що динамічно розвиваються бізнес-групп України, має у своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, вклав $300 млн. у підготовку Харкова до турніру.