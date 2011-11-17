До Харкова їде Генеральний прокурор

Харків. 17 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові з робочою поїздкою перебуватиме генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, генпрокурор планує взяти участь у святкових заходах в Національному університеті «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого».

В рамках візиту В.ПШОНКА візьме участь у відкритті нового готелю для студентів, який під час Євро-2012 буде використаний для прийому гостей Чемпіонату.