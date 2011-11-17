Що допоможе Харківщині долати наслідки кризи

Харків. 17 листопада. УНІАН. Вступ України до зони вільної торгівлі з країнами ЄС та СНД допоможе Харківщині в подоланні наслідків кризи.

Таку точку зору висловив віце-губернатор Юрій САПРОНОВ, повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації.

«Основні ринки, куди регіон експортує товари - це країни СНД (75%) та ЄС (близько 11%). Нарощуючи експорт і замінюючи раніше імпортований товари вітчизняними аналогами в умовах вільної торгівлі з нашими зарубіжними партнерами, Харківська область швидше подолає наслідки для економіки першої хвилі кризи та мінімізує вплив можливої ​​другої хвилі », - сказав Ю.САПРОНОВ.