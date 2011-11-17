Що допоможе Харківщині долати наслідки кризи
12:25, 17 листопада 2011Харьків
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Точка зору Сапронова
Харків. 17 листопада. УНІАН. Вступ України до зони вільної торгівлі з країнами ЄС та СНД допоможе Харківщині в подоланні наслідків кризи.
Таку точку зору висловив віце-губернатор Юрій САПРОНОВ, повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації.
«Основні ринки, куди регіон експортує товари - це країни СНД (75%) та ЄС (близько 11%). Нарощуючи експорт і замінюючи раніше імпортований товари вітчизняними аналогами в умовах вільної торгівлі з нашими зарубіжними партнерами, Харківська область швидше подолає наслідки для економіки першої хвилі кризи та мінімізує вплив можливої другої хвилі », - сказав Ю.САПРОНОВ.
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