10 харків’ян увійшли до списку кандидатів у народні депутати від «Батькіщини»

Харків. 2 серпня. УНІАН. До виборчого списку кандидатів у народні депутати України від ВО «Батьківщина» увійши 10 харків’ян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив інформагентству «Status quo» народний депутат України 5-го скликання Валерій КАМЧАТНИЙ.

За його словами, таке рішення 2 серпня ухвалив з’їзд партії.

До числа 10 кандидатів увішли В.КАМЧАТНИЙ, Олексій ЛОГВИНЕНКО, Олександр ФЕЛЬДМАН, депутат міськради Любомир ГРИГОРЕЦЬ, депутат облради Людмила ОМЕЛЬЧЕНКО, голова Куп’янської райорганізації ВО «Батьківщина» Ольга ІВЛЄВА, голова Червонозаводської парторганізації «Батьківщини» Олександр ПИЛИПЕНКО, а також заступник голови обласного виборчого штабу «Батьківщини» Іван КОЗЛОВ.

В.КАМЧАТНИЙ повідомив також, що були обрані 210 деленгатів від партії на міжпартійний з’їзд Блоку Юлії ТИМОШЕНКО, який має відбутися 5 серпня.