Податкові пільги для IT-компаній будуть стимулювати їх розвиток

Харків. 18 листопада. УНІАН. Податкові пільги для компаній, які працюють у сфері IT-технологій, зроблять умови для їхнього розвитку в Україні більш сприятливими.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, таку точку зору висловив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«Оскільки у сфері IT-використовується інтелектуальна людська праця, близько 80% всіх їхніх витрат припадає на заробітну плату, і сформована система оподаткування не відповідає вимогам розвитку цієї галузі економіки знань», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він повідомив, що на розгляд Верховної Ради поданий законопроект, у якому пропонується оподатковувати в IT-сфері дві мінімальні зарплати фахівців, а не всю суму доходів.

«Таким чином, компанія не ухиляється від сплати податків і не підвищує кінцеву ціну на програмний продукт, роблячи його конкурентоспроможним на світовому ринку. Презентовані зараз у рамках роуд-шоу проекти «Технополіс «П`ятихатки» та IT-парк «Інтеллектроніка» - наші майданчики для розвитку високотехнологічного виробництва, і податкові преференції безумовно зроблять їх ще більш привабливими для IT-компаній», - економіст.