Кернес закликає не вірити тому, що від його імені пишуть у соцмережах
12:44, 18 листопада 2011Харьків
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Мер проведе свою першу інтернет-конференцію
Харків. 18 листопада. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС 24 листопада проведе першу інтернет-прес-конференцію.
Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи журналістам подробиці проведення цієї прес-конференції, Г.КЕРНЕС висловив сподівання, що такого роду заходи проводитимуться регулярно.
Мер зазначив, що запитання можна відправити через Інтернет.
У той же час Г.КЕРНЕС підкреслив, що на сьогодні він незареєстрований у жодній соціальній мережі. «Усі речі, які від мого імені там роблять, це не я», - сказав мер.
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