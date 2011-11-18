Кернес закликає не вірити тому, що від його імені пишуть у соцмережах

Харків. 18 листопада. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС 24 листопада проведе першу інтернет-прес-конференцію.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи журналістам подробиці проведення цієї прес-конференції, Г.КЕРНЕС висловив сподівання, що такого роду заходи проводитимуться регулярно.

Мер зазначив, що запитання можна відправити через Інтернет.

У той же час Г.КЕРНЕС підкреслив, що на сьогодні він незареєстрований у жодній соціальній мережі. «Усі речі, які від мого імені там роблять, це не я», - сказав мер.