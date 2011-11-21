У Харкові відкрився передноворічний продовольчий ярмарок

Харків. 21 листопада. УНІАН. Сьогодні в Харкові відкрився передноворічний продовольчий ярмарок. Він розмістилася в центрі міста на площі Свободи і триватиме до початку новорічних свят.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облгосадіміністраціі з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА, у ярмарку беруть участь близько 150 підприємств, підприємців і сільгоспвиробників з районів області.

Ю. САПРОНОВ зазначив, що ціни на ярмарку на 10% нижче середніх ринкових в Харківській області.

Крім непродовольчої групи товарів і новорічних прикрас, на ярмарку планується реалізувати значний обсяг продовольства, яке щодня доставляється сільгоспвиробниками з 15-17 районів області.

Зокрема, на ярмарку реалізуються: м`ясо свинини за ціною 38-50 грн. за 1 кг, сало - 25 - 35 грн. за 1 кг, риба жива - 11 - 14 грн. за 1 кг, масло - 12 - 14 грн. за 1 кг, картопля - 1,80 - 2,00 грн. за 1 кг, капуста - 0,9 - 1,0 грн. за 1 кг, буряк - 1,80 грн. за 1 кг, цибуля - 1,70 - 2,00 грн. за 1 кг.

Крім ярмарку на площі Свободи, кожні вихідні продовольчі ярмарки будуть проходити в районах міста Харкова: у Київському районі - біля торговельного майданчика ТОВ «Тріо» (район П`ятихатки), у Жовтневому районі - по вулиці Академіка Богомольця, 1а, поблизу майданчика авто-мототоварів ТЦ біля станції метро ім. Академіка Барабашова, у Московському районі - біля ТЦ «Новосалтівський» по вул. Героїв праці, 15, в Комінтернівському районі - пр. Героїв Сталінграда, 136 / 8 і площа Повстання, 1, у Ленінському районі - біля торговельного майданчика «Казка-2» по вул. Золочівській, 12, у Фрунзенському районі - біля торговельного майданчика «Пасс ЛТД» по вул. Салтівське шосе, 248, в Орджонікідзевському районі - на території торговельного майданчика «Східні ворота», в Червонозаводському районі - на території торговельного майданчика «Темп» по вул. Одеській.