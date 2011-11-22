Керівникові «Теплоелектроцентралі-2 Есхар» не дали купити BMW X5

Харків. 22 листопада. УНІАН. Керівника Харківського державного підприємства «Теплоелектроцентраль-2 Есхар», який збирався купити автомобіль BMW X5, звільнено з роботи.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.



Директор «Теплоелектроцентралі-2 Есхар», який проігнорував пряму вказівку голови уряду утриматись від марнотратства, звільнений з роботи. Також буде звільнено чиновників у Міністерстві економіки та Міністерстві енергетики і вугільної промисловості, які погоджували таке неприйнятне витрачання коштів платників податків», – йдеться у повідомленні.



В уряді також зазначають, що Харківське державне підприємство «Теплоелектроцентраль-2 Есхар» не купувало автомобіль BMW X5. «Підприємство дійсно повідомило про купівлю цього дорогого авто, але Державне казначейство України, виконуючи заборону прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА витрачати кошти платників податків і кошти державних підприємств на купівлю представницьких авто та подібні витрати, заблокувало здійснення цієї покупки», – повідомили у Кабміні.