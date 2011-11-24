До Харкова приїхала Королевська

Завтра говоритиме з підприємцями

Харків. 24 листопада. УНІАН. 25 листопада у прес-центрі інформагентства Status Quo будбудеться зустріч народного депутата України, голови комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ з керівниками проимслових підприємств та підприємціми Харківської області. Початок зустрі о 10.00.Акредитація за телефоном SQ

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