До Харкова приїхала Королевська
20:17, 24 листопада 2011Харьків
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Завтра говоритиме з підприємцями
Харків. 24 листопада. УНІАН. 25 листопада у прес-центрі інформагентства Status Quo будбудеться зустріч народного депутата України, голови комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ з керівниками проимслових підприємств та підприємціми Харківської області.
Початок зустрі о 10.00.Акредитація за телефоном 050-406-02-57.
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