Археолог-любитель знайшов у несподіваному місці найбільший скарб монет епохи вікінгів

Нове відкриття є "дуже важливим" і проливає світло на зв’язок Фінляндії з вікінгами.

Археолог-аматор на півдні Фінляндії, який шукав скарби в лісі свого рідного міста, виявив, за словами професійних археологів, найбільший скарб срібних монет епохи вікінгів, який коли-небудь було знайдено в країні. Про це пише The New York Times.

Музеї Лахті, які опікуються археологічною спадщиною в Сісмі, де було знайдено скарб, віддають належне Калле Лаппінену за допомогу археологам у збиранні тисяч монет та інших срібних предметів. Серед них - браслет і срібна намистина, йдеться в повідомленні музею .

Музей оглянув і виявив скарб після того, як Лаппінен повідомив про знахідку органам з питань старожитностей. Тепер вони планують очистити, дослідити та точно датувати знахідки, йдеться в повідомленні.

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За попередньою оцінкою, тут знаходиться близько 4,5 кілограмів монет, що вдвічі перевищує розмір колекції, знайденої в 1895 році в Ноусіайнені, яка налічує 1700 монет.

Зазначається, що нове відкриття є "дуже важливим" і проливає світло на зв’язки Фінляндії з вікінгами. Епоха вікінгів, приблизно з 750 по 1050 рік, збігається з періодом пізньої фінської залізної доби. Вікінги жили на території нинішньої Швеції, Норвегії та Данії.

"Нова знахідка підкреслює, що Фінляндія була тісно пов’язана зі скандинавською культурною сферою, чому сприяла торгівля скандинавських мореплавців - деякі з яких дійсно були вікінгами - через Балтійське море", - сказав Тоні Паукку, археолог із музеїв Лахті.

Скарби було знайдено упакованими в уламки двох берестяних контейнерів і закопаними на глибині близько 45 сантиметрів під землею.

"Навмисно заховані скарби, подібні до цих, є звичним явищем для цієї епохи у Фінляндії", - сказав Паукку, вказуючи на соціальні заворушення, пов’язані із загальною нестабільністю та зовнішніми загрозами.

Зазначається, що релігійні традиції, які переважали на той час, можливо, також відіграли свою роль: багато хто тоді вірив, що поховані багатства можуть супроводжувати людину в потойбічне життя. Але чому саме цю схованку закопали, незрозуміло, сказав Паукку:

"Можна лише сказати, що ким би вони не були, вони повернулися не за скарбами. Схоже, що зі скарбом не пов’язані жодні поховання".

Як було знайдено скарб

Лаппінен, який виявив скарб, сказав, що він обшукував цю місцевість і в інших випадках, але нічого не знайшов, поки не повернувся туди на початку цього місяця. Отримавши кілька сигналів, він почав копати, поки його пінпоінтер - невеликий ручний зонд - не "заревів".

"З люттю мавпи я копав ґрунт, нижню морену та каміння", - сказав Лаппінен.

За його словами, на глибині близько 45 сантиметрів він знайшов "купку монет" і потім повідомив про це владі - після того, як "оговтався від припливу адреналіну".

Потім він зрозумів, що є ще що відкрити. Коли він придивився, то знайшов ще монети у "двох скарбах, розташованих поруч".

Цікаво, що 40-річний Лаппінен працює офіцером торгового флоту, а у вільний час займається торгівлею старовинними кахельними печами. За його словами, його мати - захоплена любителька історії (вона була в захваті від цієї знахідки), а сам він займається пошуком історичних скарбів з 1998 року.

Раніше він уже знаходив невеликий скарб срібла епохи вікінгів і колекцію шведських мідних монет-плит, а також інші цінні предмети. Проте, зробивши останню знахідку, Лаппінен спочатку поставився до неї скептично. Ельяс Оксанен, археолог з Гельсінського університету, зазначив:

"Ця знахідка демонструє, що аматори з металошукачами можуть отримувати значний обсяг нової цінної інформації про минуле - значною мірою тому, що вони (як і в даному випадку) проводять пошуки в тих місцях, куди не добираються професійні археологи".

Раніше він писав про ризики та переваги, пов’язані з виявленням історично важливих артефактів археологами-аматорами. Заняття аматорським пошуком за допомогою металошукача викликають неоднозначну реакцію в археологічній спільноті. Існує ризик, що важливий археологічний об’єкт не буде належним чином збережений для подальшого вивчення.

За словами Оксанена, за останнє десятиліття завдяки аматорам-шукачам було отримано безліч нових археологічних відомостей, які "перетворили" уявлення вчених про пізню залізну добу. Залишки берестяних ємностей, у яких зберігалися монети, також можуть надати цінну інформацію; подібні знахідки - рідкість для кислих ґрунтів Фінляндії, що робить цей скарб "подвійно унікальним".

Він високо оцінив рішення пана Лаппінена негайно повідомити про знахідку владі, назвавши це "прикладом відповідального та грамотного підходу до пошуків, що привів до багатообіцяючого археологічного відкриття".

Сам Лаппінен вважає, що чудово усвідомлює відповідальність, пов’язану з його захопленням, і дуже радий своєму внеску в археологію.

"Було неймовірно приємно довести за допомогою цього скарбу, що моє рідне місто Сюсмя відігравало особливу роль в епоху вікінгів", - сказав він.

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