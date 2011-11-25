Харків. 25 листопада. УНІАН. Харків випустив облігації міської позики на 99,5 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, 22 листопада Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск облігацій місцевої позики міста Харкова

Розміщення цінних паперів Харкова розпочнеться 12 грудня. Купонний дохід по облігаціях встановлений у розмірі 15%, термін їхнього обігу становить три роки.

За даними Департаменту бюджету і фінансів Харківської міськради, ці цінні папери випущені для залучення коштів до бюджету розвитку для реалізації завдань і заходів щодо підготовки міста до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомлялося, кредитний рейтинг Харківської міськради, згідно з висновками міжнародного рейтингового агентства «Moody’s Investors Service», - «B2» з прогнозом «стабільний» за глобальною шкалою (P) B2. Це свідчить про достатню здатність Харківської міськради своєчасно і повністю виконати в умовах українського фінансового ринку свої боргові зобов`язання.