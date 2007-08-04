Фельдман подасть у суд на Добкіна

Народний депутат України V скликання, голова Харківської обласної організації ВО Батьківщина» Олександр ФЕЛЬДМАН має намір подати до суду за образу своєї честі й гідності на харківського міського голову Михайла ДОБКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у п’ятницю на прес-конференції у Харкові О.ФЕЛЬДМАН, коментуючи статтю М.ДОБКІНА «Антологнія зради», яка нещодавно вийшла в журналі «Обозреватель», а також була опубліковаана на офіційному сайті Харківської міськради та розповсюджена в Інтернеті.

«Я буду подавати до суду на пана Добкіна з метою захистити свою честь і гідність», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Він зазначив, що в статті М.ДОБКІНА є багато речей, які вважає образою. «А де правда, хто зрадник і хто кого обманював, хто чужим іменем користувався, я гадаю, що вже сьогодні Харків дає оцінку цьому, сьогодні вже Ітернет повний відповідями харків’ян на ці речі», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

При цьому О.ФЕЛЬДМАН вказав на невипадковість появи цієї статті, як і на те, що вона опублікована на початку виборчої кампанії в Україні. Він вважає, що таким чином мер М.ДОБКІН намагаєтьчя відвернути харків’ян від проблем міста, від необхідності виконання своїх передвиборчих обіцянок.

Торкаючись згаданого в сатті імені Євгена Кушнарьова, О.ФЕЛЬДМАН, зокрема, сказав: «Півтора роки тому було запропоновано зібрати в оперному театрі журналістів, харків’ян і поговорити про різні проблеми. Але, на жаль, смерть Кушнарьова порушила ці плани. Сьогодні у Харкові з’явилася мода «танцюват и на кістках», у Євгена Петровича з’явилася така кількість друзів, соратників, що він би, мабуть, дуже цьому здивувався. За свого часу ці соратники поливали його брудом, а сьогодні вони посилаються на нього при кожному зручному випадку, користуються його іменем. Мені здається, це непорядно, підло і низько».

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що «прийде час, і все стане на свої місця, люди розберуться. У мене немає слів, якими б я міг прокоментувати цю статтю. Я міг би запосити нашого мера до розмови у прямому ефірі, але потім запитав себе: з ким? про що? Це нижче моєї гідності».

В.КРАВЧЕНКО.