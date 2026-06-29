Одна з країн Європи після 16-річної перерви відновить обов'язковий призов до армії

Влада Сербії оголосила про плани відновити обов’язкову військову службу для чоловіків віком до 30 років, тривалість якої, як очікується, становитиме 75 днів.

Президент Сербії Александр Вучич заявив у суботу, що країна запровадить "дуже короткий" термін обов’язкової військової служби, починаючи з березня наступного року, повідомляє N1.

Видання поділилося, що виступаючи на військовому аеродромі Батайниця поблизу Белграда, Вучич зазначив, що цьому кроку передуватимуть необхідні процедури.

Зазначається, що до цього влада Сербії оголосила про плани відновити обов’язкову військову службу для чоловіків віком до 30 років, тривалість якої, як очікується, становитиме 75 днів.

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В статті йдеться, що Сербія офіційно перейшла на професійну армію 1 січня 2011 року, після набуття чинності рішення парламенту про призупинення обов’язкової військової служби.

"Регулярний призов було замінено добровільною службою, а збройні сили укомплектували професійними солдатами та офіцерами", - розповіло видання.

Вучич виступив під час презентації військової техніки та систем на військовому аеродромі імені "полковника-пілота Міленко Павловича" у Батайниці. Представлені зразки озброєння та систем мали взяти участь у навчаннях із бойовими стрільбами на полігоні Пасулянські Ліваде пізніше того ж дня.

Додається, що експозиція включала літаки та вертольоти ВПС Сербії, а також різні ракетні системи, керовані бомби та іншу зброю, зокрема системи китайського, американського та російського походження.

Військова служба в Німеччині: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що голова комітету оборони Бундестагу Томас Рьовекамп не виключив повернення обов'язкової військової служби для чоловіків в країні. Це може відбутися за умови, якщо добровільний набір до армії не дозволить досягти запланованого збільшення чисельності Бундесверу. Як пише The Telegraph, остаточне рішення можуть ухвалити вже наступного року, після цього й відбудеться повернення військової служби. За його словами, оцінити ефективність нової системи набору мають у першій половині 2027 року.

Також ми писали, що запровадження обов’язкових анкет та медичних оглядів з 2026 року викликало хвилю протестів в Німеччині. DW зазначає, що ситуація загострилася через обговорення можливої атаки Росії на територію НАТО. Це змусило багатьох юнаків шукати способи легально уникнути служби. З 2026 року кожен юнак, якому виповнюється 18 років, зобов'язаний заповнити спеціальну анкету Бундесверу. Зокрема, в ній є питання щодо зацікавленості в військовій службі. Учаснику опитування слід по 10 бальній шкалі оцінити свою готовність вступити до війська.

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