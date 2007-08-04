До кінця року концерн «АВЕК і Ко» перенесе центральний офіс із Харкова до Києва

Концерн «АВЕК і Ко» має намір перенести центральний офіс з Харкова до Києва до кінця 2007 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у Харкові почесний президент концерну, депутат Верховної Ради V скликання Олександр ФЕЛЬДМАН,

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що співробітники компанії зараз займаються пошуком офісу і питаннями його подальшого ремонту. За його словами, рішення про перенесення офісу до Києва пов`язане з позицією міської влади Харкова відносно бізнесу.

«Ми повністю відводимо всі грошові потоки з Харкова, ми йдемо туди, де нас чекають, і де ми можемо реалізувати свої можливості», - сказав він. При цьому О.ФЕЛЬДМАН запевнив, що коли тиск буде припинено, компанія знову повернеться до Харкова.

Він також зазначив, що концерн продовжить реалізацію всіх початих у Харкові проектів. При цьому, за його словами, залучення коштів іноземних інвесторів до Харкова в даний час ускладнено у зв`язку з позицією влади міста.

О.ФЕЛЬДМАН нагадав, що влада Харкова звинувачує концерн «АВЕК і Ко» у порушенні земельного законодавства шляхом нецільового використання земельної ділянки, на якій розташований торговий центр біля станції метро «Барабашова».