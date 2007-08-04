Внаслідок ДТП в Ізюмському районі загинули 3 людини

Поблизу села Закомельське Ізюмського району, на 609 кілометрі автошляху Київ – Харків – Довжанський, водій легкового автомобіля “ВАЗ-21063” виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з легковим автомобілем „ВАЗ-21104”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людей, ще 1 людина з травмами різного ступеня важкості госпіталізована до райлікарні.