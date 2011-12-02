Влада вітає працівників статистики з професійним святом

Харків. 2 грудня. УНІАН. Сьогодні в малому залі Будинку рад відбувся урочистий прийом з нагоди Дня працівників статистики.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, з професійним святом працівників управління статистики привітали заступник губернатора Юрій САПРОНОВ та заступник голови Харківської обласної ради Людмила ДАВИДОВА.

«Статистика знає все, - процитував Ільфа і Петрова Ю.САПРОНОВ. - Тільки ви, працівники служби статистики, можете підказати нам напрямки і тенденції розвитку економіки, проаналізувавши основні макроекономічні показники. Ви несете на своїх тендітних жіночих плечах всю статистичну інформацію».

Віце-губернатор побажав учасникам прийому «здоров`я, добра і тепла вам і вашим сім`ям».