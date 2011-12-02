В Росії спіймали втікача з Харківського СІЗО

12:59, 02 грудня 2011
Харьків
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5 років був у міжнародному розшуку

Харків. 2 грудня. УНІАН. В Росії затримано громадянина РФ, який втік з Харківського СІЗО і 5 років перебував у міжнародному розшуку.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, утікач Дмитро ЧЕТВЕРУХІН, котрий у 2006 році здійснив втечу з Харківського СІЗО, був затриманий співробітниками відділу з організації оперативної роботи управління ДПтС спільно з російськими колегами.

Заарештований за ст.ст. 309 ч.1, 305 ч.2 КК України (зберігання та контрабанда наркотичних речовин), громадянин Росії Д.ЧЕТВЕРУХІН 30 липня 2006 р. скоїв втечу з Харківського слідчого ізолятора шляхом подолання інженерно-технічних засобів охорони. Зо фактом втечі прокуратурою Харківської області було порушено кримінальну справу за ознаками ст. 393 ч.2 КК України та Д.ЧЕТВЕРУХІНА оголошено в міжнародний розшук.

Завдяки проведеним оперативно-розшуковими заходами співробітникам відділу з організації оперативної роботи ДПтС України в Харківській області вдалося отримати відомості про можливе переховування розшукуваного на території Воронезької області РФ.

Після отримання вказаної інформації, за окремим дорученням керівництва управління ДПтСУ в Харківській області, відповідно до ст.114 УПК України, до Воронезької області Росії була відряджена оперативно-розшукова група. У тісній взаємодії з розшуковим відділом УФСВП Російської Федерації по Воронезькій області було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, які дали змогу встановити, що розшукуваний Д. ЧЕТВЕРУХІН переховується в с. Рождественське Поворинського району. Його було затримано вночі 1 грудня. Затриманого було доставлено до Воронезького райвідділу МВС Російської Федерації.

На даний час до правоохоронних органів Росії передані відповідні документи щодо притягнення Четвертухіна Д.В. до кримінальної відповідальності. 

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