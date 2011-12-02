Погода в суботу

Харків. 2 грудня. УНІАН. Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише на півночі Лівобережжя, а вдень і в Карпатському регіоні невеликий дощ.

Вночі та вранці в південній частині місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні до 10° тепла; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень 0-3° тепла.

У Київській області у суботу - без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. У Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.