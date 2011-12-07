На Харківшині зубопротезовано 3,5 тис. ветеранів війни

Харків. 7 грудня. УНІАН. Майже 3,5 тис. ветеранів, інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни зубопротезовано в Харківській області у 2011 році.

По це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

За його даними, 1482 особи зубопротезовано за рахунок коштів місцевих бюджетів (730,9 тис.грн.) та 1904 особи за рахунок коштів обласного бюджету (900 тис.грн.), що на 104 особи більше запланованої кількості. Кошти обласного бюджету освоєні повністю.

І.ШУРМА також зазначив, що цього року в області функціонували 14 міжрайонних стоматологічних центрів, що на 5 більше, ніж у 2010 році. Завдяки цьому віддаленість центрів зубопротезування від прикріплених районів скоротилася і не перевищувала 50 км, в 2010 році ця відстань досягала 110 км.