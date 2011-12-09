Одне із засідань Ради регіонів 2012 року пройде на Харківщині
Регіон покаже рівень своєї роботи
Харків. 9 грудня. УНІАН. Одне із перших засідань Ради регіонів наступного року відбудеться в Харківській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи в четвер із заключним словом на засіданні Ради регіонів, яке пройшло в Синельниківському районі Дніпропетровської області.
За попередніми даними, це засідання планується провести у квітні.
«Ради регіонів в областях є корисними для кожного керівника регіону, аби показати рівень своєї роботи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, в цьому плані Дніпропетровська область заслуговує тільки на «відмінно».
Звертаючись до членів Ради регіонів, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Гадаю, ви пересвідчилися, що на Дніпропетровщині є що подивитися і є що показати».