Одне із засідань Ради регіонів 2012 року пройде на Харківщині

Харків. 9 грудня. УНІАН. Одне із перших засідань Ради регіонів наступного року відбудеться в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи в четвер із заключним словом на засіданні Ради регіонів, яке пройшло в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

За попередніми даними, це засідання планується провести у квітні.

«Ради регіонів в областях є корисними для кожного керівника регіону, аби показати рівень своєї роботи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в цьому плані Дніпропетровська область заслуговує тільки на «відмінно».

Звертаючись до членів Ради регіонів, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Гадаю, ви пересвідчилися, що на Дніпропетровщині є що подивитися і є що показати».