Кабмін дозволив місцевим адміністраціям регулювати ціни на хліб

Уряд надав право місцевим адміністраціям встановлювати граничні розміри торгових націнок на хліб, у тому числі і з вищого гатунку.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА, таке рішення було прийняте на засіданні Кабінету міністрів у середу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України в кінці липня ц.р. запропонувало надати місцевим органам виконавчої влади повноваження регулювати ціни шляхом встановлення граничних рівнів рентабельності виробництва борошна вищого ґатунку, хліба і хлібобулочних виробів з нього.

У проекті постанови Мінекономіки пропонується з цією метою внести зміни до постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 2006 року №1548. Проектом також пропонується упровадити обов`язкове декларування суб`єктами господарювання зміни оптово-відпускних цін на борошно вищого ґатунку.

У записці пояснення до документа йдеться, що, враховуючи несприятливі погодні умови, прогнозується, що виробництво зерна в поточному році скоротиться порівняно з минулим роком більш ніж на 20%, а пшениці - на 16%, що призведе до підвищення цін на зерно на внутрішньому ринку, а зростання цін на зерно є основним чинником зростання цін на борошно і хліб.

З метою забезпечення контролю за цінами на соціально значущі види продовольства в міністерстві вважають за доцільне розширити повноваження місцевих органів виконавчої влади в частині регулювання цін на борошно вищого ґатунку і хліб з неї.

Наголошується, що в окремих регіонах хліб з борошна вищого ґатунку належить до продуктів масового споживання.

Нагадаємо, за даними Мінагрополітіки, урожай зерна в Україні цього року становитиме 27-28 млн. тонн. Урожай пшениці очікується в 12 млн. тонн.

У 2006 році в Україні було зібрано 34,251 млн. тонн зерна (включаючи кукурудзу). При цьому було одержано 14,2 млн. тонн зерна озимої і ярої пшениці (у 2005 р. - 18,7 млн. тонн).