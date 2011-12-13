Сьогодні у Харкові вшанують чорнобильців

08:16, 13 грудня 2011
Харьків
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Харків. 13 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові пройдуть урочисті заходи з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

О 10.00 біля Меморіального знаку чорнобильцям (вул. Пушкінська, Молодіжний парк) відбудеться церемонія покладання квітів

О 12.00у малій залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 2 пов.) розпочнеться урочистий прийом.

О13.30 в Харківській академії дизайну та мистецтв (вул.Червонопрапорна, 8) урочисто відкриється виставка «Чорнобиль-Ноосфера».

Сайт облдержадміністрації

 

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