Сьогодні у Харкові вшанують чорнобильців
08:16, 13 грудня 2011Харьків
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Харків. 13 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові пройдуть урочисті заходи з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
О 10.00 біля Меморіального знаку чорнобильцям (вул. Пушкінська, Молодіжний парк) відбудеться церемонія покладання квітів
О 12.00у малій залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 2 пов.) розпочнеться урочистий прийом.
О13.30 в Харківській академії дизайну та мистецтв (вул.Червонопрапорна, 8) урочисто відкриється виставка «Чорнобиль-Ноосфера».
Сайт облдержадміністрації
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