Янукович приїздить до Харкова завтра
09:59, 13 грудня 2011Харьків
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Прес-служба підтвердила візит
Харків. 13 грудня. УНІАН. У середу, 14 грудня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Харківської області.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
Акредитацію представників ЗМІ проводить Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації сьогодні до 16.00 за телефонами: (057) 700-03-31, (057) 700-17-49.
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