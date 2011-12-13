Янукович приїздить до Харкова завтра

Харків. 13 грудня. УНІАН. У середу, 14 грудня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Харківської області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Акредитацію представників ЗМІ проводить Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації сьогодні до 16.00 за телефонами: (057) 700-03-31, (057) 700-17-49.