Янукович приїздить до Харкова завтра

09:59, 13 грудня 2011
Харьків
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Прес-служба підтвердила візит 

Харків. 13 грудня. УНІАН. У середу, 14 грудня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Харківської області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Акредитацію представників ЗМІ проводить Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації сьогодні до 16.00 за телефонами: (057) 700-03-31, (057) 700-17-49.

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