У Харкові опозиція зажадала звільнення Тимошенко

Харків. 13 грудня. УНІАН. У Харкові близько 500 прихильників опозиції пікетують облдержадміністрацію з вимогою звільнення з-під варти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники, що зібралися на площі Свободи, тримають національні прапори, символіку політичної партії «Батьківщина», Української соціал-демократичної партії, громадського об’єднання «Поступ», а також транспаранти з написами «Сьогодні Юля – завтра ти», «Геть політичні репресії! Юлі – волю», «С партией власти одни напасти». Люди скандують «Юлі – волю!».

За словами заступника голови Харківського обласного об’єднання політичної партії «ВО «Батьківщина» Валерія ДУДКА, акція прибічників опозиції приурочена до сьогоднішнього засідання Апеляційного суду, який розглядає апеляцію Ю.ТИМОШЕНО.

В.ДУДКО наголосив, що пікетувальники вимагають дотримання законності під час розгляду справи екс-прем’єр-міністра України.

Він додав, що опозиціонери ухвалили звернення до громадськості, у якому акцентують на грубому порушенні прав людини та політичних репресіях, які, як вони вважають, тривають в Україні.