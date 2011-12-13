Добкін ознайомив з програмою візиту Януковича

Харків. 13 грудня. УНІАН. У ході робочої поїздки в Харківську область Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ходом реформування системи охорони здоров’я в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Основна мета робочого візиту голови держави до Харківської області - ознайомлення з ходом реформи охорони здоров’я, яка реалізується сьогодні в країні в 4 пілотних областях», - сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, В.ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистому відкритті лікарні в селищі Липці, будівництво якої розпочалося ще в 1988 році, а також огляне новий реанімаційний центр в Харківській обласній клінічній лікарні.

«Харківська область у цьому питанні випереджує певний час і, не дочікуючись закону про реформування охорони здоров’я, проводить всі необхідні дії, щоб максимально наблизити якісне медичне обслуговування до населення», - підкреслив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, на завтра, 14 грудня, запланована робоча поїздка В.ЯНУКОВИЧА до Харківської області.