Засідання Ради регіонів відбудеться в Харкові у квітні 2012 - Добкін

Харків. 13 грудня. УНІАН. У Харкові у квітні 2012 року відбудеться засідання Ради регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію сьогодні на брифінгу підтвердив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, ініціативу проведення Ради регіонів в Харкові підтримав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

М.ДОБКІН зазначив, що на засіданні будуть розглядатися два питання: проведення адміністративної реформи та готовність приймаючих міст Євро-2012 до фінальної частини чемпіонату.

«Адміністративна реформа – там буде цілий блок присвячений децентралізації влади та адміністративній реформі центральних і місцевих органів влади. Друге питання – ситуація з підготовкою до Євро-2012. Наскільки я розумію, це буде завершальне велике обговорення цієї теми», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор висловив переконання, що засідання Ради регіонів у Харкові відбудеться на високому рівні.

Як повідомляв УНІАН, про проведення одного із засідань Ради регіонів наступного року в Харківській області 8 грудня повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи із заключним словом на засіданні Ради регіонів, яке пройшло в Синельниківському районі Дніпропетровської області. «Ради регіонів в областях є корисними для кожного керівника регіону, аби показати рівень своєї роботи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.