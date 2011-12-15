Народна українська академія увійшла до трійки кращих приватних вузів України

Харків. 15 грудня. УНІАН. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» увійшов до трійки кращих приватних вузів Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Хврківської облдержадміністрації, такі підсумками консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України.

Консолідований рейтинг включає 275 вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також 4 підрейтинги ТОП-10: «Кращі класичні університети Україна», «Кращі приватні вузи Україні», «Кращі київські вузи» і «Кращі ВНЗ регіонів Україна.

«Народна українська академія» показала також високий результат у рейтингу «Вебометрикс» (рівень змістовної та інформаційної активності офіційного сайту ВНЗ).

Провідні харківські ВНЗ традиційно у верхніх рядках консолідованого рейтингу: 5-ту позицію посів НТУ «ХПІ», а 13-ту і 14-ту - університет ім. В. Н. Каразіна та університет радіоелектроніки.

Свої провідні позиції підтвердили «Київський політехнічний інститут» і Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, посівши, відповідно, 1-е і 2-е місце.

Довідково.У якості вихідних даних для підрахунку консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів Україні використані найавторитетніші серед експертів та засобів масової інформації рейтинги вузів ЮНЕСКО «Топ-200 Україна», «Компас» і «Вебометрикс», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.



Матеріали рейтингу:

Консолідований рейтинг вузів України 2011 http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25712

ТОП-10: Кращі класичні університети України http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25713

ТОП-10: Кращі приватні вузи України http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25714

ТОП-10: Кращі київські вузи http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25715

ТОП-10: Кращі ВНЗ регіонів України http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25716