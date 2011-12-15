Народна українська академія увійшла до трійки кращих приватних вузів України
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Харків. 15 грудня. УНІАН. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» увійшов до трійки кращих приватних вузів Україні.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Хврківської облдержадміністрації, такі підсумками консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України.
Консолідований рейтинг включає 275 вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також 4 підрейтинги ТОП-10: «Кращі класичні університети Україна», «Кращі приватні вузи Україні», «Кращі київські вузи» і «Кращі ВНЗ регіонів Україна.
«Народна українська академія» показала також високий результат у рейтингу «Вебометрикс» (рівень змістовної та інформаційної активності офіційного сайту ВНЗ).
Провідні харківські ВНЗ традиційно у верхніх рядках консолідованого рейтингу: 5-ту позицію посів НТУ «ХПІ», а 13-ту і 14-ту - університет ім. В. Н. Каразіна та університет радіоелектроніки.
Свої провідні позиції підтвердили «Київський політехнічний інститут» і Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, посівши, відповідно, 1-е і 2-е місце.
Довідково.У якості вихідних даних для підрахунку консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів Україні використані найавторитетніші серед експертів та засобів масової інформації рейтинги вузів ЮНЕСКО «Топ-200 Україна», «Компас» і «Вебометрикс», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
Матеріали рейтингу:
Консолідований рейтинг вузів України 2011 http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25712
ТОП-10: Кращі класичні університети України http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25713
ТОП-10: Кращі приватні вузи України http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25714
ТОП-10: Кращі київські вузи http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25715
ТОП-10: Кращі ВНЗ регіонів України http://ru.osvita.ua/vnz/rating/25716