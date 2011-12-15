Харків готовий надати спортивні бази будь-якій збірній - Добкін

Харків. 15 грудня. УНІАН. Харків як приймаюче місто має три спортивні бази для потреб команд-учасниць Євро-2012 і готовий надати їх будь-якій збірній, яка побажає розміститися тут.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конфенеції голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи дані попереднього процесу розміщення команд.

За словами губернатора, Харків підготовлений до прийому команд не гірше, ніж інші міста, а те, що жодна збірна не побажала оселятися тут під час Турніру, ніяк не пов`язане з умовами, які надають харківські футбольні бази. Керівник області зазначив, що він не бачить у цьому «ніякої трагедії».

«Я не бачу ніякої трагедії у тому, що якась футбольна збірна не обрала Харків. Розмов було багато, Харків відвідало багато команд. Я не думаю, що вибір пов`язаний з тим, що місто гірше підготовлене, або умови гірші, ніж у тих містах, які вони обрали. Я гадаю, справа в логістиці, адже збірна складається з ряду футболістів, які грають в різних країнах. У нас на сьогоднішній день немає такої кількості міжнародних рейсів, які дозволили б нам практично з усіх точок світу без пересадок звозити до Харкова гравців», – сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, якщо якась збірна змінить своє рішення, Харків у будь-який момент готовий надати будь-яку з трьох наявних баз.

«Бази всеодно будуть задіяні. Команда, яка буде базуватися в іншому місті, прилітаючи на гру до Харкова, повинна мати місце для того, щоб розміститися і розім`ятися. Так чи інакше, бази будуть використані», – зазначив М.ДОБКІН.

За його словами, одне із головних завдань Харківщини полягає, зокрема, у належному забезпеченні перебування вболівальників під час проведення матчів, а також проживання цільових груп – так званої сім’ї УЄФА, і «воно виконється». Губернатор також наголосив на тій вигоді, яку отримає область у результаті проведення Євро-2012, – будуть задіяні готелі, магазини, театри, музеї, а також велика кількість об`єктів громадського харчування.