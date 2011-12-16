У Харкові трамвай переїхав двох пенсіонерок

Харків. 16 грудня. УНІАН. У Харкові трамвай переїхав двох жінок похилого віку.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському управлінні ДАІ, надзвичайна подія сталася вчора близько 16.35 на вулиці Соїча.

У районі будинку 124/5 трамвай №27, який на момент ДТП був без пасажирів, наїхав на двох жінок, які переходили дорогу в недозволеному місці. Внаслідок наїзду одна 65-річна жінка отримала рвану рану м’яких тканин стопи та була госпіталізована до лікарні. Друга постраждала, 60-річна жінка, від отриманих травм загинула на місці.