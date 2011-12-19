У Харкові автомобіль ДАІ насмерть збив пішохода
Під час переслідування порушника...
Харків. 19 грудня. УНІАН. У Харкові службовий автомобіль ДАІ насмерть збив пішохода.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, подія сталася у неділю близько 7.30 на вулиці Героїв Праці.
Службовий автомобіль ДАІ «Шкода» з увімкненими світлозвуковими сигналами переслідував автомобіль «Фіат», який скоїв ДТП та намагався зникнути з місця пригоди.
Під час переслідування автомобіля «Фіат» у невстановленому місці та на червоний для пішоходів сигнал світлофору на проїжджу частину дороги вибіг пішохід, якого було смертельно травмовано автомобілем ДАІ, зазначили в прес-службі міліції.
Прокуратура Московського району за цим фактом проводить розслідування.