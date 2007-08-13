На кордоні затримано 6 російських авто

Харків. 13 серпня. УНІАН. Військовослужбовці прикордонної застави «Липці» спільно з представниками харківської СБУ затримали на східному державному кордоні 6 російських вантажівок з контрабандою запчастин до тракторів.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ.

За його словами, після того як колона у складі 4 ванажівок Volkswagen та 2 Ivecco російської реєстрації, що рухалася в бік Росії, не відреагувала на вимогу прикордонників, вона була зупинена за 200 м до кордону із застосування засобу примусової зупинки «Кактус».

Порушниками державного кордону виявилися 7 громадян Росії з з Москви, Санкт-Петербурга, Пензенської області, Карелії та громадянин України з Мелітополя.

Автомобілі були завантажені компересорами, поршнями, шлангами високого тиску та паливною апаратурою для тракторів. За оцінкою експертів, загала сума контрабанди становить близько 300 тис. грн.

Авто разом з контрабандою передано до СБУ. Міру подальшої відповідальності правопорушників визначать слідчі та судові органи, зазначив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.

За його даними, протягом цього року харківськоі прикордонники затримали контрабандних товарів та вантажів на загальну суму 11 млн. грн.