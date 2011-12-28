У Харкові затримано голову організації «Патріот України»

Харків. 28 грудня. УНІАН. У Харкові затримано голову місцевого осередку організації «Патріот України» та Соціал-національної асамблеї Андрія БІЛЕЦЬКОГО.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківського обласного осередку Всеукраїнської організації «Патріот України».

За даними організації, А.БІЛЕЦЬКОГО затримано вчора, близько 21.00 біля під’їзду власного будинку. На цей час він знаходиться в харківському ізоляторі тимчасового тримання.

У «Патріоті України», посилаючись на адвокатів, повідомляють, що А.БІЛЕЦЬКОМУ інкримінують злочин за ст. 187 ч. 2 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Організація «Патріот України» розцінює затримання А.БІЛЕЦЬКОГО «як ще одну зухвалу спробу нейтралізації непідконтрольних владі українських організацій, а також продовження політичних репресій проти націоналістів».

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області кореспондентові УНІАН підтвердили факт затримання А.БІЛЕЦЬКОГО, проте зауважили, що затримання проводили працівники головного слідчого управління МВС.

Як передавав УНІАН, 23 серпня близько 18.30 в центрі Харкова по вул. Римарській, 18, де розташований офіс ГО «Патріот України», сталася бійка, внаслідок якої до лікарні потрапили троє її учасників. Один із учасників бійки застосував травматичний пістолет. За фактом порушено кримінальну справу за ст. 296 (ч.4) Кримінального кодексу України (хулігантство).