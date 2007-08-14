Про «Дружбу-78» напишуть у США

Харків. 14 серпня. УНІАН. Незабаром у пресі Сполучених штатів Америки можуть з’явитися публікації про харківський хокейний клуб «Дружба-78».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у батьківському комітету клубу, до Харкова прибув американський журналіст Девід МІТТЕЛЬ, кореспондент друкованого видання «Providence», з метою ознайомитися з ситуацією, яка виникла довкола «Дружби-78», і ознайомити про це американських читачів.

Зі слів батьків, журналіст розповів, що в Америці знають «Дружбу-78» - цього року вона виступала там на міжнародному турнірі «One Hockey» у Філадельфії, пам’ятають про її яскраві виступи минулих років, знають також тренера Івана ПРАВИЛОВА, який часто проводить у США майстер-класи. Велику цікавість, зазначає журналіст, амермканці виявляють сьогодні до виступів вихованців «Дружби-78», близько 20 з яких навчаються і грають за клуби різних приватних коледжів, а також слідкують за виступами вихованців клубу старших поколінь, які нині відстоюють кольори професійних клубів НХЛ, зокрема, таких, як Дайнюс ЗУБРУС.

За словами батьків, американський журналіст хоче зустрітися з колективом «Дружби-78», керівниками Харківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, з місцевими чиновниками і правоохоронцями.

Журналіста зацікавив, зокрема, факт перебування за гратами двох тренерів «Дружби-78», а також арешт одного з батьків хокеїста команди, сказали у батьківському комітеті.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня ц.р. батьки вихованців харківського хокейного клубу-школи «Дружба-78» оприлюднили відкритий лист до громадськості, у якому заявили, що вимушені звернутися до Посольства США в Україні з проханням надати притулок своїм дітям у цій країні.

Звернутися з таким листом, заявили батьки, їх змусила кризова ситуація, що склалася навколо «Дружби-78» впродовж останніх років. Батьки називають численні, як вони вважають, порушення з боку керівництва школи, зокрема, самовільне будівництво нецільових приміщень, необгрунтоване використання бюджетних коштів, гоніння і незаконні звільнення з роботи керівника і головного тренера «Дружби-78» І.ПРАВІЛОВА і декількох наставників, порушення проти них кримінальної справи.

Автори листа відзначили, що їхні звернення в органи влади, зокрема, до міського голови Харкова Михайла ДОБКІНА, щодо «всіх перерахованих фактів» були проігноровані.

Водночас, коментуючи раніше листа, директор СДЮСШОР Сергій БРИЖА сказав кореспонденту УНІАН, що вважає цю ситуацію надуманою. За його словами, діти мають у школі всі умови для навчання, тренувань та участі у змаганнях. І те, що тренери «Дружби-78» «звільнені за порушення дисципліни та перебувають під слідством за фактами хуліганства, перебували на підписці про невиїзд, - сказав директор, - просто використовується в їхніх корисливих цілях».

Минулого року стосовно трьох тренерів «Дружи-78» була порушена кримінальна справа. Сьогодні два з них - Володимир ЄРЬОМІН та Олег ЧЕКРИШОВ за порушення підписки про невиїзд перебувають під вартою у Харківському СІЗО. Третій фігурант справи – І.ПРАВИЛОВ – знаходиться у США. Справа пов’язана з інцидентом у серпні 2006 р. у приміщенні Харківської СДЮСШОР, коли з боку керівника школи був застосований газовий пістолет під час конфлікту, який виник між тренерами, батьками, дітьми з «Дружби-78» та керівниками школи.

Довідка УНІАН. Хокейний клуб-школа «Дружба-78» під керівництвом І.ПРАВІЛОВА є неодноразовим чемпіоном України і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78», зокрема, Дайнюс ЗУБРУС, виступають за різні клуби НХЛ у США і Канаді. Кілька років тому у хокейному середовищі виник конфлікт у зв`язку із забороною колишньому капітану «Дружби-78» Єлизаветі РЯБКІНІЙ і нападаючій команди Вікторії МИКОЛЕНКО брати участь у чоловічих чемпіонатах України. Восени 2005 року близько 20 юних вихованців «Дружби-78», зокрема Є.РЯБКІНА і В.МИКОЛЕНКО, виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.