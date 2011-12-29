На Харківщині до кримінальної відповідальності притягнуто 30 міліціонерів

Харків. 28 грудня. УНІАН. На Харківщині з початку року до кримінальної відповідальності притягнуто 31 працівника міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в середу повідомив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

За його даними, органами прокуратури складено 1073 акти реагування на порушення законів працівниками органів внутрішніх справ, згідно з якими притягнуто до відповідальності 1216 осіб (на 20% більше, ніж у 2010 році).

Прокурор підкреслив, що з початку року прокуратурою області виявлено та поставлено на облік 627 прихованих злочинів.

Г.ТЮРІН зазначив, що найбільш резонансні злочини, у яких фігурують працівники міліції, не приховувалися та розглядалися відповідно до законів.

«Як тільки з’являлася якась інформація в нас, ми одразу приймали процесуальні рішення: якщо було достатньо підстав – порушувалися кримінальні справи», - сказав Г.ТЮРІН.